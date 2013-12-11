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市场报道 | 2013年 12月 11日 星期三 22:57 BJT

美国热股：邦诺下跌逾2%，公司董事长出售自持股票

路透12月11日 - 根据周三的一份监管文件，邦诺(Barnes & Noble) 董事长Leonard Riggio售出了持有的200万份股票，在公司持股比例下降到26.3%。

Barnes & Noble周三早盘下挫2.43%，报13.63美元。(完)
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