欧洲个股：PSA标致雪铁龙董事会批准35亿欧元的增资计划

路透伦敦12月11日 - 知情人士周三表示，法国车商PSA标致雪铁龙 董事会原则上批准由中国东风汽车集团 和法国政府参与的增资35亿欧元的计划。

这位消息人士称，该计划尚未最终敲定，其中包括供股和增加资本公积金，每股定价不超过7欧元。他还表示，该计划是在周二日举行的标致雪铁龙特别董事会上批准。

这位消息人士称，根据计划条款，增资计划完成后，东风汽车和法国政府将分别持有标致雪铁龙约20%的股权，而Peugeot家族将持有约15%的股权。

标致雪铁龙计划在明年1月或2月完成增资。该公司拒绝置评。记者未能联系到东风汽车置评。(完)