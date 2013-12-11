欧洲个股：PSA标致雪铁龙董事会批准35亿欧元的增资计划

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦12月11日 - 知情人士周三表示，法国车商PSA标致雪铁龙 董事会原则上批准由中国东风汽车集团 和法国政府参与的增资35亿欧元的计划。
这位消息人士称，该计划尚未最终敲定，其中包括供股和增加资本公积金，每股定价不超过7欧元。他还表示，该计划是在周二日举行的标致雪铁龙特别董事会上批准。
这位消息人士称，根据计划条款，增资计划完成后，东风汽车和法国政府将分别持有标致雪铁龙约20%的股权，而Peugeot家族将持有约15%的股权。
标致雪铁龙计划在明年1月或2月完成增资。该公司拒绝置评。记者未能联系到东风汽车置评。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13