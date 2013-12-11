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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 02:08 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.824%%，投标倍数为2.61

路透华盛顿12月11日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.824% 中值 2.783% 低值 2.735% 价格/得标 价格 99.361224 高值得标比率 74.96% 投标倍数 2.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,002,000 总投标 54,722,090,000 竞争性投标得标 20,965,762,000 非竞争性投标得标 34,240,000 FED附加 0

发行细节 发行日 2013/12/16 到期日 2023/11/15 CUSIP码 912828WE6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 母红; 审校 李军)
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