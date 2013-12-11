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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 03:11 BJT

美国数据：11月预算赤字为1,350亿美元，预期为赤字1,450亿美元-财政部

路透华盛顿12月11日 - 美国财政部周三公布11月预算赤字较上年同期大幅收窄，这使国会在达成明年减支预算协议后，进一步实施撙节举措的意愿降低。

财政部称，11月联邦预算赤字为1,350亿美元，较2010年11月锐减21%。

接受路透调查的分析师预期赤字为1,450亿美元。

这进一步反应公共财政状况大幅好转。

11月政府支出为3,180亿美元，较上年同期减少5%。11月政府收入同比激增13%，至1,820亿美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)
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