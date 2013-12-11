新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，暗示明年升息

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透惠灵顿12月12日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，央行再度警告，明年将需要加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。
央行还指出，新西兰元汇率高企，但表示这提供了升息灵活性。
接受路透调查的所有16名分析师此前均预期，央行将在本次会议上维持利率不变，有12名分析师预期央行将在明年第一季加息。
新西兰央行称，国内经济正在改善，消费者支出增加，而且基督城震后重建工作正在加速，但央行对房价持续攀升，以及由此带来的通胀和金融稳定的风险表示担忧。
央行预计，到2015年初gdp增幅为3.0%(完)
(编译 李军; 审校 母红)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日 大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。 7月纽约可可 收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中 低见1,945美元。 7月伦敦可可 收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中 低见1,569英镑。 5月原糖期货 收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘 中急挫约2.5%后反弹。 5月白糖期货 收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交 易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。 5月阿拉比卡咖啡 收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。 5月罗布斯塔咖啡 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176 美元。 Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430 万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的