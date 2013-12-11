版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 04:12 BJT

新西兰央行：维持指标利率在2.5%不变，暗示明年升息

路透惠灵顿12月12日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，央行再度警告，明年将需要加息，以应对楼市和建筑业带来的通胀压力攀升的情况。

央行还指出，新西兰元汇率高企，但表示这提供了升息灵活性。

接受路透调查的所有16名分析师此前均预期，央行将在本次会议上维持利率不变，有12名分析师预期央行将在明年第一季加息。

新西兰央行称，国内经济正在改善，消费者支出增加，而且基督城震后重建工作正在加速，但央行对房价持续攀升，以及由此带来的通胀和金融稳定的风险表示担忧。

央行预计，到2015年初gdp增幅为3.0%(完)

(编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐