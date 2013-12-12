韩国央行：连续第七个月维持指标利率在2.50%不变，一如市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔12月12日 - 韩国央行周四连续第七个月维持利率不变，符合预期，许多分析师预计其会维持政策持稳直至明年底，因通胀较低且经济温和复苏。
韩国央行媒体官员宣布，央行货币政策委员会维持指标利率稳定在2.50%，但未加具体说明。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。
路透调查中的所有24位受访分析师均预测其会维持利率政策不变。17位就未来政策方向给出预估的受访分析师中，有14位预计韩国央行下一步举动将是升息。(完) (编译 李爽 审校 侯向明)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。