韩国央行：连续第七个月维持指标利率在2.50%不变，一如市场预期

路透首尔12月12日 - 韩国央行周四连续第七个月维持利率不变，符合预期，许多分析师预计其会维持政策持稳直至明年底，因通胀较低且经济温和复苏。

韩国央行媒体官员宣布，央行货币政策委员会维持指标利率稳定在2.50%，但未加具体说明。央行总裁金仲秀将在0220GMT举行记者会。

路透调查中的所有24位受访分析师均预测其会维持利率政策不变。17位就未来政策方向给出预估的受访分析师中，有14位预计韩国央行下一步举动将是升息。(完) (编译 李爽 审校 侯向明)