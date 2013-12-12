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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 08:46 BJT

表格：澳洲11月经季调就业人口增加2.1万人，失业率为5.8%

路透悉尼12月12日 - 澳洲统计局周四公布11月就业数据显示：

* 澳洲11月经季节调整就业人口增加2.1万人(路透调查预估为增加1万人)

* 澳洲11月经季节调整后失业率为5.8%(路透调查预估为5.8%)

* 澳洲11月经季节调整的就业参与率为64.8%(路透调查预估为64.8%)

以下为详细数据(经季节调整):

11月

失业率% 5.8

就业人数(百万人) 11.660

失业人数(人) 712,500

就业参与率% 64.8

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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