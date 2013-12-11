美国股市：三大股指悉数下跌，美联储缩减刺激疑虑触发获利了结

美联储刺激举措激励股市上涨，其中标普500指数有望创逾10年来最佳年度表现。

道琼工业指数 收跌129.60点，或0.81%，至15,843.53点；标准普尔500指数 收挫20.40点，或1.13%，至1,782.22点.Nasdaq指数 回落56.68点，或1.4%，至4,003.81点。

三大股指均创11月7日以来最大单日跌幅。

今年迄今标普500指数已上涨25%，是交易员抛售部份股票以了结获利的一个原因。该指数全天都在下跌。

“大家愈发担心对今年涨幅较大的持仓了结获利，”Wedbush Securities总经理Michael James表示。

“(标普500指数)不能守住1,800点的事实，也让大家处于‘卖出模式’”他说。

周三只有少数几个因素驱动市场走势，其中包括Costco 公布获利不及华尔街预估，因为基于股票的补偿支出和科技支出增加。该股跌1.2%，收报118.57美元。

Laboratory 股价重挫11%至88.25美元，之前该医疗测试公司调降经调整后全年获利预估低端。其同业Quest Diagnostics 亦跌5.8%至55.20美元。

万事达卡(MasterCard) 宣布1股换10股的股份拆分计划，以及35亿美元的股票回购新计划，并将季度派息提高83%。该消息推动其股价上扬3.5%至790.57美元的纪录收盘高位，稍早还触及盘中纪录高位801.14美元。

其同业Visa 股价涨3.1%，也收在纪录高位205.66美元，帮助限制道指跌势。Visa还触及盘中纪录高位207.90美元。

采矿设备生产商Joy Global 预计其2014年获利低于分析师预估，之前该公司公布的季度获利也不及分析师预估，因矿产商削减支出。该股跌5.5%收报53.15美元。

纽约证交所下跌与上涨股之比约为4:1，Nasdaq市场这一比例超过3:1。