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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 06:55 BJT

****澳新经济指标预测--12月12日-12月19日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
      
    12月9日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月12日(四)
    0030  澳洲就业人口(万人)                             11月           增加1   增加0.11
                全职就业人口(万人)                                        --    减少2.79
                就业参与率                                              64.8%      64.8%
                失业率                                                   5.8%       5.7%
    
    12月13日(五)
    0200  新西兰公债外资持有比例                         11月             --       63.1%
    
    12月16日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    12月16日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月17日(二)
    0015  澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话
    0030  澳洲央行会议记录                               12月
    0100  新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 
                                                       上半年             --      赤字20
                现金预算收支(亿新西兰元)                                  --      赤字69
    2145  新西兰经常账收支(亿新西兰元)                 第三季             --    赤字12.5
                                                  截止第三季末年度        --      赤字91
    
    12月18日(三)
    0000  新西兰NBNZ企业经济信心指数                    12月              --       60.5%
                    企业自身活动指数                                      --       47.1%
    2145  新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季)
                                                      第三季              --       +0.2%
                                 (根据生产计算，较上年同期)               --       +2.5%
    
    12月19日(四)
    暂无重要经济数据公布(完)
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