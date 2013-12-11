澳新经济指标预测--12月12日-12月19日****

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日(四) 0030 澳洲就业人口(万人) 11月 增加1 增加0.11 全职就业人口(万人) -- 减少2.79 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 5.8% 5.7% 12月13日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 -- 63.1% 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(一) 暂无重要经济数据公布 12月17日(二) 0015 澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)发表讲话 0030 澳洲央行会议记录 12月 0100 新西兰排除损益后经营结余(OBEGAL)预估(亿新西兰元) 上半年 -- 赤字20 现金预算收支(亿新西兰元) -- 赤字69 2145 新西兰经常账收支(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字12.5 截止第三季末年度 -- 赤字91 12月18日(三) 0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 12月 -- 60.5% 企业自身活动指数 -- 47.1% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第三季 -- +0.2% (根据生产计算，较上年同期) -- +2.5% 12月19日(四) 暂无重要经济数据公布(完)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13