金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透12月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收低，报1,002.55点。
中国股市：沪综指收挫1.5%创一个月最大跌幅，短线料仍以调整为主
香港股市：恒生国企指数创四个月来最大单日跌幅，煤炭类股领跌
中国汇市：人民币即期微幅收贬，与CNH价格逆转料吸引油盘购汇重回境内
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拉美股市：巴西股市跌至逾一周低位，因投资者担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激规模，导致大多数权重股下跌。Bovespa指标股指 收低1.81%，报50,067.99点。
拉美汇市：拉美货币大跌，因美国达成预算协议支持美联储缩减购债预期
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南非股市：连续第二日收跌，圣诞节假期来临之前成交量开始减缓。Top-40绩优股指数 跌0.5%，报39,736.78点。综合指数 跌0.46%，至44,436.86点。
南非汇市：兰特下跌，零售销售数据未能提振人气
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印度股市：继续从本周伊始所及的纪录高位回落，通胀数据出炉前投资者锁定绩优股的获利。指标BSE指数 下跌0.39%或83.85点，收报21,171.41点。NSE指数 跌0.39%或24.95点，收报6,307.90点。
印度汇市：印度卢比结束五日连涨走势收低，因上月出口速度放慢，引燃关于经济的忧虑。卢比兑美元 收报61.245/255，周二收报61.04/05。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,409.280点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.44%，报769.55点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%报32.7780卢布；卢布兑欧元 跌0.28%报45.1810卢布。(完) (编译 杜明霞；审校 许娜)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13