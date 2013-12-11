版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:39 BJT

金砖国家：12月11日股汇市收盘纵览

路透12月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月11日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收低，报1,002.55点。

中国股市：沪综指收挫1.5%创一个月最大跌幅，短线料仍以调整为主

香港股市：恒生国企指数创四个月来最大单日跌幅，煤炭类股领跌

中国汇市：人民币即期微幅收贬，与CNH价格逆转料吸引油盘购汇重回境内

============================================================================

拉美股市：巴西股市跌至逾一周低位，因投资者担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减刺激规模，导致大多数权重股下跌。Bovespa指标股指 收低1.81%，报50,067.99点。

拉美汇市：拉美货币大跌，因美国达成预算协议支持美联储缩减购债预期

============================================================================

南非股市：连续第二日收跌，圣诞节假期来临之前成交量开始减缓。Top-40绩优股指数 跌0.5%，报39,736.78点。综合指数 跌0.46%，至44,436.86点。

南非汇市：兰特下跌，零售销售数据未能提振人气

============================================================================

印度股市：继续从本周伊始所及的纪录高位回落，通胀数据出炉前投资者锁定绩优股的获利。指标BSE指数 下跌0.39%或83.85点，收报21,171.41点。NSE指数 跌0.39%或24.95点，收报6,307.90点。

印度汇市：印度卢比结束五日连涨走势收低，因上月出口速度放慢，引燃关于经济的忧虑。卢比兑美元 收报61.245/255，周二收报61.04/05。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,409.280点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.44%，报769.55点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.24%报32.7780卢布；卢布兑欧元 跌0.28%报45.1810卢布。(完) (编译 杜明霞；审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐