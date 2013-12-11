美国债市：公债价格下跌，市场为30年期公债标售做准备

美国指标10年期公债 价格在公开市场下跌11/32，收益率升至2.85%。

10年期公债收益率上周五曾升至9月11日以来最高2.93%，因当日公布的11月就业数据强于预期。

30年期公债 价格跌22/32，收益率小升至3.88%。该收益率上周五触及3.980%，为2011年8月以来高点。

投资者对美国国会两党达成初步预算协议的反应不大。交易员和分析师表示，如果国会批准该协议，可能进一步推动美联储决策者明年初开始缩减刺激举措。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)9月会议没有缩减购债，令市场大感意外，美联储官员指称预算僵局是做出这一决定的一个原因。

“由于国会高度分化，所以我们仍建议保持一定程度的谨慎，不过我们认为该预算协议最后会获得通过，从而消除美联储在1月开始缩减购债的一个关键障碍，”道明证券的利率策略师Gennadiy Goldberg表示。

周三公布路透调查显示，32位分析师预计美联储将在3月缩减购债，22位预期会在1月缩减购债。只有12位分析师预计下周就会行动。

-----------------------2121 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.310

五年期公债 98-26/32 (-06/32) 1.496

10年期公债 99-03/32 (-12/32) 2.854

30年期公债 97-23/32 (-23/32) 3.880

(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价