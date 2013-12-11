全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾三年高位，因海岬型船运费跳升

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透12月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三触及2010年11月初以来最高，主要受到海岬型船运活动升温的拉动。
乾散货运价指数涨62点，或2.77%至2,299点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升199点，或4.96%，至4,210点。日均获利上涨1,585美元，至36,877美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
乾散货运市场活动继续高涨，必和必拓和力拓积极寻找船舶供未来两周进行装运。GHS Securities的分析师Omar Nokta称，这已经推动海岬型船运费升高。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升53点，或2.65%，至2,050点。日均获利升422美元，至16,372美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
“随着乾散货交易进入一年中季节性强劲时段，11月和12月形势预示未来指数进一步上扬，”波罗的海国际航运公会(BIMCO)的首席船运分析师Peter Sand说。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13