全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及逾三年高位，因海岬型船运费跳升

路透12月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三触及2010年11月初以来最高，主要受到海岬型船运活动升温的拉动。

乾散货运价指数涨62点，或2.77%至2,299点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升199点，或4.96%，至4,210点。日均获利上涨1,585美元，至36,877美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

乾散货运市场活动继续高涨，必和必拓和力拓积极寻找船舶供未来两周进行装运。GHS Securities的分析师Omar Nokta称，这已经推动海岬型船运费升高。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升53点，或2.65%，至2,050点。日均获利升422美元，至16,372美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“随着乾散货交易进入一年中季节性强劲时段，11月和12月形势预示未来指数进一步上扬，”波罗的海国际航运公会(BIMCO)的首席船运分析师Peter Sand说。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)