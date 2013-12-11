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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:29 BJT

****日韩经济指标预测--12月12日-12月19日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：

    12月9日当周
  
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值       
    12月12日(四)
      --    韩国央行公布利率决议                            12月       2.50%   2.50% 
    
    12月13日(五)
    0430   日本工业产出修正值                               10月        --     +0.5%  
    0430   日本产能利用指数(较上月)                         10月        --     +1.2%    

       
    12月16日当周    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      预估值     前值
    12月15日(日)
    2350   日本央行短观大型制造业景气判断指数              第四季      正15      正12
                       大型非制造业景气判断指数                        正16      正14
                       小型制造业景气判断指数                           负7       负9
                       小型非制造业景气判断指数                         正1       负1
                       大型企业资本支出                               +5.5%     +5.1%
                       小型企业资本支出                               +4.7%     -0.7%
   
    12月16日(一)
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 11月        --      -0.4%
                                (较上年同期)                            --      -1.4%
        
    12月17日(二)
    2350     日本出口(较上年同期)                            11月       --      +18.6%
                 进口(较上年同期)                                       --      +26.1%
                 贸易收支(亿日圆)                                       --  逆差10,907
    
    12月18日(三)
    暂无重要经济数据公布
    
    12月19日(四)
       --    日本央行公布利率决议                                        --         --
     
    (完)
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