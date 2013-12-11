日韩经济指标预测--12月12日-12月19日****

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日(四) -- 韩国央行公布利率决议 12月 2.50% 2.50% 12月13日(五) 0430 日本工业产出修正值 10月 -- +0.5% 0430 日本产能利用指数(较上月) 10月 -- +1.2% 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正15 正12 大型非制造业景气判断指数 正16 正14 小型制造业景气判断指数 负7 负9 小型非制造业景气判断指数 正1 负1 大型企业资本支出 +5.5% +5.1% 小型企业资本支出 +4.7% -0.7% 12月16日(一) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.4% 12月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -- +18.6% 进口(较上年同期) -- +26.1% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差10,907 12月18日(三) 暂无重要经济数据公布 12月19日(四) -- 日本央行公布利率决议 -- -- (完)
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13