重温稿-路透调查：韩国央行12月料维持指标利率不变，下步举措料为升息

美国股市：道琼工业指数微跌0.03%，纳斯达克指数收跌0.24%
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
* 韩国央行将于12月12日0100GMT公布最新利率决议
* 受访24位分析师全数预期指标利率维持于2.50%
* 分析师预期明年形势改善，但不确定性挥之不去
路透首尔12月10日 - 周二公布的路透调查显示，韩国央行料将在今年最后一次政策会议中维持利率不变，连续七个月按兵不动。
24位受访分析师全数预期韩国央行这次货币政策会议将把指标利率(base rate)维持在2.50%，另外多数预期央行下个举动将会是升息。
受访者称，韩国央行也将在较长时间内维持利率不变，因为即便当地经济稳步增长，但通胀压力仍然非常低。
该央行还在密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的动向，近几个月关于此事的揣测扰乱了国内市场。
对韩国央行下次政策举动给出明确方向的17位分析师中，有14位表示央行将上调利率，最有可能是在明年接近年底时。
其余三位预计会降息，而接受访问的其他五位分析师称利率在2014年底前都将维持不变。(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
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