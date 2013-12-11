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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 07:29 BJT

重温稿-路透调查：韩国央行12月料维持指标利率不变，下步举措料为升息

* 韩国央行将于12月12日0100GMT公布最新利率决议

* 受访24位分析师全数预期指标利率维持于2.50%

* 分析师预期明年形势改善，但不确定性挥之不去

路透首尔12月10日 - 周二公布的路透调查显示，韩国央行料将在今年最后一次政策会议中维持利率不变，连续七个月按兵不动。

24位受访分析师全数预期韩国央行这次货币政策会议将把指标利率(base rate)维持在2.50%，另外多数预期央行下个举动将会是升息。

受访者称，韩国央行也将在较长时间内维持利率不变，因为即便当地经济稳步增长，但通胀压力仍然非常低。

该央行还在密切关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债的动向，近几个月关于此事的揣测扰乱了国内市场。

对韩国央行下次政策举动给出明确方向的17位分析师中，有14位表示央行将上调利率，最有可能是在明年接近年底时。

其余三位预计会降息，而接受访问的其他五位分析师称利率在2014年底前都将维持不变。(完) (编译 侯向明； 审校 李爽)
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