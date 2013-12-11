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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 07:44 BJT

国际油市：布兰特原油涨而美国原油跌，两者价差拉大

* EIA数据显示原油库存创2012年12月以来最大降幅

* 汽油库存创1月以来最大增幅

* IEA预期油价有上涨风险，因需求激增

路透纽约12月11日 - 布兰特原油价格周三在供给疑虑推助下上涨，交易商对于利比亚原油出口能否恢复仍持怀疑态度，在此同时美国原油价格下跌，此前公布的官方数据显示炼制品库存大幅增加，暗示油品需求不振。

日内交投波动剧烈，布兰特较美国原油溢价一度收窄至一个月低点，但结算时又扩大逾1美元。

汽油价格 跌至日低，距离50日均价每加仑2.6420美元仅咫尺之遥，此前数据显示库存增加幅度几乎是原本预估的四倍。

能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存创下2012年12月以来最大降幅，这通常会造成油价上涨。

多位交易商指出，原油库存大减可能是因为年底前降低厂区库存以避免库存遭课税，不必然意味着需求强劲。

“年底时炼油业者倾向压低供给，”芝加哥Price Futures Group能源分析师Phil Flynn表示。“我认为人们了解降幅可能不像表面看起来那么大。”

布兰特原油期货 上涨0.32美元，结算价报109.70美元，日低为108.62美元。美国1月原油期货 下跌1.07美元至97.44美元。

汽油价格收低2.18美分，报每加仑2.6611美元。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R结算价为12.26美元，稍早一度触及一个月低点10.31美元，最高曾来到12.42美元。

对于利比亚供应将重返全球市场的预期，已然导致布兰特原油在过去三个交易日下跌近2美元，缩小其与美国原油间的溢价。

国际能源署(IEA)周三发布月报称，石油需求大增与供应下滑，令油市在未来几个月面临着上行风险。

IEA将2013年全球石油日需求增长预估上调14.5万桶至120万桶，将2014年全球石油日需求增长预估上调11万桶至120万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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