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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:38 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月11日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 78.51 -2.44 -3.01 2649970

搜狐 66.42 -2.87 -4.14 906787

网易 69.76 -2.80 -3.86 1403491

百度 173.24 -6.69 -3.72 4249778

亚信科技 11.83 +0.13 +1.11 591625

台湾

台湾积体电路 17.48 +0.11 +0.63 1924245

联电 1.97 -0.02 -1.01 93419

日月光 4.81 -0.26 -5.13 658711

硅品精密 5.93 +0.10 +1.72 314751

和信超媒体 1.01 -0.01 -0.98 22050

友达 2.97 -0.05 -1.66 119993

中华电信 31.08 +0.02 +0.06 37549

台湾国际航电 48.20 -0.75 -1.53 704029

香港

中国移动 52.07 -1.71 -3.18 682616

中国联通 14.95 -0.41 -2.67 533376

中国电信 50.01 -1.96 -3.77 145409

中芯国际 3.66 -0.21 -5.43 761744

电讯盈科 4.16 -0.07 -1.65 1344

(完)

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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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