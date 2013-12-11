《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月11日

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 78.51 -2.44 -3.01 2649970
搜狐 66.42 -2.87 -4.14 906787
网易 69.76 -2.80 -3.86 1403491
百度 173.24 -6.69 -3.72 4249778
亚信科技 11.83 +0.13 +1.11 591625
台湾
台湾积体电路 17.48 +0.11 +0.63 1924245
联电 1.97 -0.02 -1.01 93419
日月光 4.81 -0.26 -5.13 658711
硅品精密 5.93 +0.10 +1.72 314751
和信超媒体 1.01 -0.01 -0.98 22050
友达 2.97 -0.05 -1.66 119993
中华电信 31.08 +0.02 +0.06 37549
台湾国际航电 48.20 -0.75 -1.53 704029
香港
中国移动 52.07 -1.71 -3.18 682616
中国联通 14.95 -0.41 -2.67 533376
中国电信 50.01 -1.96 -3.77 145409
中芯国际 3.66 -0.21 -5.43 761744
电讯盈科 4.16 -0.07 -1.65 1344
(完)
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路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13