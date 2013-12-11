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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:49 BJT

《全球汇市》日圆因避险风潮回温而持坚，欧元上看今年高位

“如果就业增长不及市场预估...就业市场的持续疲弱可能促使澳洲央行采纳更为温和的货币政策基调，”DailyFX货币分析师David Song说。

“由于经济成长和通胀仍然低迷，所以央行可能更加愿意在2014年进一步实施其宽松政策。”

相反，新西兰央行周四维持了其强硬的姿态，暗示明年上半年可能加息。

这扶助推动新西兰元兑美元 升至0.8256美元，并脱离其隔夜低点0.8201。

奇怪的是，市场对美联储缩减刺激的预期，再度未能提振美元。美元指数 接近六周低点。

美元近期跌势的一个主要原因是欧元上涨。欧元兑美元 自11月11日以来已攀升近4%，现距离其10月创下的2013年高点1.3833美元不远。
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