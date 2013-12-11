《全球汇市》日圆因避险风潮回温而持坚，欧元上看今年高位

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
“如果就业增长不及市场预估...就业市场的持续疲弱可能促使澳洲央行采纳更为温和的货币政策基调，”DailyFX货币分析师David Song说。
“由于经济成长和通胀仍然低迷，所以央行可能更加愿意在2014年进一步实施其宽松政策。”
相反，新西兰央行周四维持了其强硬的姿态，暗示明年上半年可能加息。
这扶助推动新西兰元兑美元 升至0.8256美元，并脱离其隔夜低点0.8201。
奇怪的是，市场对美联储缩减刺激的预期，再度未能提振美元。美元指数 接近六周低点。
美元近期跌势的一个主要原因是欧元上涨。欧元兑美元 自11月11日以来已攀升近4%，现距离其10月创下的2013年高点1.3833美元不远。
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
路透伦敦4月11日 - 指标避险德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13