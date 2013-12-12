《全球汇市》日圆因避险风潮回温而持坚，欧元上看今年高位

欧元最近的多头走势，是因为益发预期欧洲央行将不会很快推出新的刺激举措，不过一些分析师开始认为以当前的水准来看，将要看空欧元。

“我们周三建议作空欧元/美元，目标位是下看1.32，停止单设在1.3975，”巴黎银行在给客户的报告中表示。

“我们认为近期内利差因素可能要再度变成不利欧元，”他们表示。其并称，根据他们的分析，欧元兑美元过高。

市场对于以色列央行前总裁费舍尔(Stanley Fischer)将出任美联储副主席的报导几无反应。

法国兴业银行策略师Sebastien Galy表示，费舍尔曾是现任美联储主席贝南克的导师，且“当必要时，是非常理性的鸽派”。

像这样的观点，一旦成为普遍的看法，可能会令美元承压。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3784 1.3785 -0.01 +4.47 1.3194

美元/日圆 102.51 102.42 +0.09 +18.18 86.74

欧元/日圆 141.31 141.19 +0.08 +23.46 114.46

美元/瑞郎 0.8869 0.8864 +0.06 -3.12 0.9155

英镑/美元 1.6374 1.6373 +0.01 +0.76 1.6251

美元/加元 1.0590 1.0588 +0.02 +6.74 0.9921

澳元/美元 0.9044 0.9048 -0.04 -12.98 1.0393

新西兰元/美元 0.8272 0.8254 +0.22 -0.13 0.8283

澳元/日圆 92.730 92.670 +0.06 +2.88 90.130

新西兰元/日圆 84.800 84.540 +0.31 +18.04 71.840

英镑/日圆 167.87 167.69 +0.11 +19.21 140.82

澳元/新西兰元 1.0931 1.0953 -0.20 -12.83 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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