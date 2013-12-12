《全球汇市》日圆因避险风潮回温而持坚，欧元上看今年高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
欧元最近的多头走势，是因为益发预期欧洲央行将不会很快推出新的刺激举措，不过一些分析师开始认为以当前的水准来看，将要看空欧元。
“我们周三建议作空欧元/美元，目标位是下看1.32，停止单设在1.3975，”巴黎银行在给客户的报告中表示。
“我们认为近期内利差因素可能要再度变成不利欧元，”他们表示。其并称，根据他们的分析，欧元兑美元过高。
市场对于以色列央行前总裁费舍尔(Stanley Fischer)将出任美联储副主席的报导几无反应。
法国兴业银行策略师Sebastien Galy表示，费舍尔曾是现任美联储主席贝南克的导师，且“当必要时，是非常理性的鸽派”。
像这样的观点，一旦成为普遍的看法，可能会令美元承压。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3784 1.3785 -0.01 +4.47 1.3194
美元/日圆 102.51 102.42 +0.09 +18.18 86.74
欧元/日圆 141.31 141.19 +0.08 +23.46 114.46
美元/瑞郎 0.8869 0.8864 +0.06 -3.12 0.9155
英镑/美元 1.6374 1.6373 +0.01 +0.76 1.6251
美元/加元 1.0590 1.0588 +0.02 +6.74 0.9921
澳元/美元 0.9044 0.9048 -0.04 -12.98 1.0393
新西兰元/美元 0.8272 0.8254 +0.22 -0.13 0.8283
澳元/日圆 92.730 92.670 +0.06 +2.88 90.130
新西兰元/日圆 84.800 84.540 +0.31 +18.04 71.840
英镑/日圆 167.87 167.69 +0.11 +19.21 140.82
澳元/新西兰元 1.0931 1.0953 -0.20 -12.83 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。