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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 08:01 BJT

纽约期市：期棉跳升2.2%，交易所库存降至10月中旬以来新低

路透纽约12月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周三大涨触及七周高点，受供给吃紧及美国现货市场表现强劲所带动，且触发一波停损买盘。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收高1.8美分，或2.2%，报每磅82.49美分，稍早一度升至82.93美分，因停损买盘带动交易大增。

3月期棉 一度突破100日均价82.77美分，但并未收在均价上方。

交易所库存周二降至约61,500包，创下10月中旬以来最低，因交易商从交易所提出高等级库存以满足现货需求。

根据路透编制的交易所数据，库存水准远低于11月底时的高点近237,700包。

主要种植区在最后收割阶段面临湿冷天气，同时美国农业部周二略微调降美国收成预估，因单产下滑。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 李爽)
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