《中国报摘》--中国证券报12月12日

* 头版头条:

--中国正在酝酿推出的创业板再融资管理办法，核心思路是推进再融资市场化，由市场决定公司再融资额度和价格。目前业内呼声较高的政策建议之一是，今后创业板公司再融资的方向不再受募投项目限制，只要公司有资金需求而且市场认可，就可通过创业板实现再融资。

* 其他:

--中国证券登记结算有限公司发布的11月统计月报显示，上月QFII新开22个A股账户，其中沪市12个，深市10个，创4个月新高。自然人、券商、基金、保险、信托等开户数也普遍增加。

--截至11月底，基金公司管理资产规模突破4万亿元，公募基金规模近3万亿元，非公募资产规模达1.2万亿元。

--中国11月新增3家基金代销机构，至此公募基金的代销机构已达215家，其中包括84家商业银行，98家证券公司，2家期货公司，6家证券投资咨询机构和26家独立基金销售机构。

--中国建筑 公布2013年1-11月经营情况，公司主要业务经营指标延续高增长态势；建筑业务新签合同金额达10,757亿元，同比增长28.1%。