《中国报摘》--中国证券报12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条:
--中国正在酝酿推出的创业板再融资管理办法，核心思路是推进再融资市场化，由市场决定公司再融资额度和价格。目前业内呼声较高的政策建议之一是，今后创业板公司再融资的方向不再受募投项目限制，只要公司有资金需求而且市场认可，就可通过创业板实现再融资。
* 其他:
--中国证券登记结算有限公司发布的11月统计月报显示，上月QFII新开22个A股账户，其中沪市12个，深市10个，创4个月新高。自然人、券商、基金、保险、信托等开户数也普遍增加。
--截至11月底，基金公司管理资产规模突破4万亿元，公募基金规模近3万亿元，非公募资产规模达1.2万亿元。
--中国11月新增3家基金代销机构，至此公募基金的代销机构已达215家，其中包括84家商业银行，98家证券公司，2家期货公司，6家证券投资咨询机构和26家独立基金销售机构。
--中国建筑 公布2013年1-11月经营情况，公司主要业务经营指标延续高增长态势；建筑业务新签合同金额达10,757亿元，同比增长28.1%。
--上海本地股重组继续推进，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司与兰生集团实施联合重组，上海市国资委将其所持有的兰生集团全部权益划转至东浩集团。兰生集团控股的兰生股份 于2013年12月12日开市起复牌。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。