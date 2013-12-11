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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 07:56 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超150万股

路透东京12月12日 - 以下为日本股市周斯开市前，六家外资券商的下单情况：

日股(单位：百万股)

买单 20.4

卖单 18.9

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净买单 1.5 (完)
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