《香港报摘》--经济日报12月12日

* 头版头条：

--新地 于新界屯门新楼盘“珑门II”发布首批203伙单位的售价较去年珑门第一期时开售价低约13%，但首日吸引约400张订单。

* 其他：

--据机构投资者及散户暗盘交易平台，中国信达 上市前周三暗盘价均升逾17%，成交活跃，散户暗盘成交逾2.5亿港元。

--阿里巴巴IPO-ALIB.N上市案引发香港讨论不同股权架构可行性，证监会行政总裁欧达礼对此表示，证监取态中立，是否作公众谘询决定权在于港交所 。

--零售国债 暗盘价窄幅上落，收市价微跌，每手可能蚀80元人民币。

--由金管局牵头开发的电子帐单系统首阶段共有18间港银参与，银行或商户可直接将电子帐单，传送到客户已登记的网银户口，并统一以一个帐户支付各项费用。

--绿地香港 以底价59.5亿元人民币购得一幅于上海市中心的土地，规划建筑面积24.6万平方米，每平方米地价约2.4万元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞