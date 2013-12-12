《香港报摘》--经济日报12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条：
--新地 于新界屯门新楼盘“珑门II”发布首批203伙单位的售价较去年珑门第一期时开售价低约13%，但首日吸引约400张订单。
* 其他：
--据机构投资者及散户暗盘交易平台，中国信达 上市前周三暗盘价均升逾17%，成交活跃，散户暗盘成交逾2.5亿港元。
--阿里巴巴IPO-ALIB.N上市案引发香港讨论不同股权架构可行性，证监会行政总裁欧达礼对此表示，证监取态中立，是否作公众谘询决定权在于港交所 。
--零售国债 暗盘价窄幅上落，收市价微跌，每手可能蚀80元人民币。
--由金管局牵头开发的电子帐单系统首阶段共有18间港银参与，银行或商户可直接将电子帐单，传送到客户已登记的网银户口，并统一以一个帐户支付各项费用。
--绿地香港 以底价59.5亿元人民币购得一幅于上海市中心的土地，规划建筑面积24.6万平方米，每平方米地价约2.4万元。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。