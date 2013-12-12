欧洲经济指标预测--12月12日-12月19日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月9日当周 12月12日(四) 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% HICP(较前月) -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.6% +0.6% 1000 欧元区工业生产(较前月) 10月 +0.3% -0.5% (较上年同期) +1.1% +1.1% 12月13日(五) 0700 德国趸售物价(较前月) 11月 -- -1.0% (较上年同期) -- -2.7% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -0.3% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.0% 12月16日当周 12月16日(一) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 48.4 Markit服务业PMI -- 48.0 Markit综合PMI -- 48.0 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 -- 52.7 Markit服务业PMI -- 55.7 Markit综合PMI -- 55.4 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 -- 51.6 Markit服务业PMI -- 51.2 Markit综合PMI -- 51.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.72 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差7.94 1000 欧元区贸易收支 10月 -- 顺差131 12月17日(二) 0930 英国CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.6% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.7% PPI投入指数(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- -0.3% PPI产出指数(较前月) -- -0.3% (较上年同期) -- +0.8% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区劳动成本 第三季 -- +0.9% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 12月 -- 54.6 现况指数 -- 28.7 12月18日(三) 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 -- 109.3 现况指数 -- 112.2 预期指数 -- 106.3 0930 英国货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 12月 -- 0-9-0 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 -- 减少4.17 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 10月 -- 7.6% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 31.6 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正1 12月19日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差24.29 0900 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 10月 -- 盈余140 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余137 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出119 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- -0.7% (较上年同期) -- +1.8% (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。