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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 08:20 BJT

表格：外资上周持续买超日股，日本投资者加码买超外国债券

路透东京12月12日 - 周四公布的资本流动数据显示，在截至12月7日当周，外资继续买超日本股票。

外资上周买超1,138亿日圆日股，前周为买超3,687亿日圆。

日本投资者上周买超4,132亿日圆外国债券，前周为买超655亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:

外资在日本投资(负值代表卖超):

股市 债市 货币市场

12月 1日-12月 7日 +113.8 -13.9 +485.5

11月24日-11月30日 +368.7 +57.6 -477.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):

股市 债市 货币市场

12月 1日-12月 7日 -127.5 +413.2 -21.2

11月24日-11月30日 -66.4 +65.5 +4.5

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)

(编译 龚芳 审校 郑茵)
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