表格：外资上周持续买超日股，日本投资者加码买超外国债券

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京12月12日 - 周四公布的资本流动数据显示，在截至12月7日当周，外资继续买超日本股票。
外资上周买超1,138亿日圆日股，前周为买超3,687亿日圆。
日本投资者上周买超4,132亿日圆外国债券，前周为买超655亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
12月 1日-12月 7日 +113.8 -13.9 +485.5
11月24日-11月30日 +368.7 +57.6 -477.4
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
12月 1日-12月 7日 -127.5 +413.2 -21.2
11月24日-11月30日 -66.4 +65.5 +4.5
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
(编译 龚芳 审校 郑茵)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。