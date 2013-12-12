EIA库存周报：上周美国原油库存锐降，因进口减少且炼厂加快生产

路透纽约12月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周原油库存锐减，因炼厂削减进口并将原油加工速度提高至历年同期的纪录高位，以规避年底税收因素的影响，同时利用不断增加的国内廉价原油供应尽力获取利润。

上周美国原油库存下降1,060万桶至3.75亿桶，降幅远大于路透调查中分析师预估的300万桶和美国石油协会(API)之前公布的750万桶。

美国12月6日当周商业原油每日进口减少95万桶至690万桶，为2000年1月以来最低。

墨西哥湾原油库存下降720万桶，为今年最大降幅，因企业在年底前削减库存以避免在1月按库存估算来交税。

原油每日加工量增加6.4万桶至810万桶，为1988年以来最高。

由于页岩油的发展，美国石油产量意外扭转1980年代以来的长期下滑态势，从2010年前后开始回升。

以往EIA数据显示，美国11月原油产量突破每日800万桶，为1989年1月以来首次，并在将近20年里首次超过了进口量。

**馏分油生产创纪录**

美国炼厂比欧洲同业在利润率方面更有优势，因此一直在以创纪录的规模大量生产馏分油(上周日产量达到530万桶)，并销往海外。

但即便大量出口也仍未能消化过剩的油品--上周馏分油库存增加450万桶至1.18亿桶，远高于预期的90万桶增幅。

炼厂在增加馏分油生产的同时，也不得不增加汽油产量。而目前国内需求较低，因此部分汽油流入库存。

上周汽油库存增加670万桶，为1月以来最大增幅，其中东海岸增加300万桶。分析师原先预期为增加180万桶。

汽油库存总量为2.19亿桶，较上年同期多出200万桶，比五年同期均值高出480万桶。

美国炼厂原油净输入达到每日1,610万桶，为EIA从1982年开始跟踪这项数据以来每年同期的最高水准。

炼厂产能利用率提高0.2个百分点至92.7%，受中西部地区3.5个百分点增幅的推动。通常12月份的产能利用率都在80%多的水平。(完)