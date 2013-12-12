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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 08:29 BJT

《香港报摘》--信报12月12日

* 头版头条：

--据悉，个别人民币合格境外机构投资者（RQFII）发行商研究在伦敦和卢森堡设立子公司，以方便日后推出产品。

* 其他：

--秦皇岛港股份 以及金天医药 上市前暗盘价报跌收场，而第二日招股的光大银行 出现“抽飞”（撤回认购订单），公开发售部分尚未录得足额认购。

--德意志银行发表报告将腾讯 目标价上调至570港元，相当于明年预测市盈率36倍。

--汇丰 出售上海银行8%股权，以市值计，这项投资在过去12年升值近4.5倍。

--移动通讯电缆生产商俊知集团 财务总监梁肇基称，公司计划明年投资8,000万元人民币将产能提升五成，以配合国内4G网络建设需求。

--中国南车股份 间接子公司以2.9亿欧元收购德国第三大汽车零部件供应商采埃孚集团的BOGE橡胶与塑料业务。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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