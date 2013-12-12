《香港报摘》--信报12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 头版头条：
--据悉，个别人民币合格境外机构投资者（RQFII）发行商研究在伦敦和卢森堡设立子公司，以方便日后推出产品。
* 其他：
--秦皇岛港股份 以及金天医药 上市前暗盘价报跌收场，而第二日招股的光大银行 出现“抽飞”（撤回认购订单），公开发售部分尚未录得足额认购。
--德意志银行发表报告将腾讯 目标价上调至570港元，相当于明年预测市盈率36倍。
--汇丰 出售上海银行8%股权，以市值计，这项投资在过去12年升值近4.5倍。
--移动通讯电缆生产商俊知集团 财务总监梁肇基称，公司计划明年投资8,000万元人民币将产能提升五成，以配合国内4G网络建设需求。
--中国南车股份 间接子公司以2.9亿欧元收购德国第三大汽车零部件供应商采埃孚集团的BOGE橡胶与塑料业务。（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。