《香港重要政经日程》--12月12日-12月23日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息==================
12月12日（周四）
-- 中国信达资产 首日挂牌。
-- 秦皇岛港股份 首日挂牌。
-- 金天医药 首日挂牌。
-- 信义光能 首日挂牌。
-- 汇隆控股 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
12月13日（周五）
-- 金管局公布11月份外汇基金境外资产。
--11:00 惠誉就中国保险业展望举行电话会议。
12月17日（周二）
-- 公布11月份失业率。
12月19日（周三）
-- 福寿园 首日挂牌。
-- 康臣药业 首日挂牌。
-- 嘉里物流 首日挂牌。
-- 海螺创业 首日挂牌。
-- 环亚智富 首日挂牌。
12月20日（周五）
-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。
-- 中国光大银行 首日挂牌。
-- 龙光地产 首日挂牌。
-- 富贵鸟 首日挂牌。
-- 中国创意家居 首日挂牌。
12月23日（周一）
-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。