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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 08:20 BJT

《香港重要政经日程》--12月12日-12月23日

==================今日重要政经消息==================

12月12日（周四）

-- 中国信达资产 首日挂牌。

-- 秦皇岛港股份 首日挂牌。

-- 金天医药 首日挂牌。

-- 信义光能 首日挂牌。

-- 汇隆控股 公布中期业绩。

================== 近期重要政经消息=================

12月13日（周五）

-- 金管局公布11月份外汇基金境外资产。

--11:00 惠誉就中国保险业展望举行电话会议。

12月17日（周二）

-- 公布11月份失业率。

12月19日（周三）

-- 福寿园 首日挂牌。

-- 康臣药业 首日挂牌。

-- 嘉里物流 首日挂牌。

-- 海螺创业 首日挂牌。

-- 环亚智富 首日挂牌。

12月20日（周五）

-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩。

-- 中国光大银行 首日挂牌。

-- 龙光地产 首日挂牌。

-- 富贵鸟 首日挂牌。

-- 中国创意家居 首日挂牌。

12月23日（周一）

-- 公布11月份消费物价指数（CPI）。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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