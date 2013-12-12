《新兴市场重要经济事件预告》--12月12日-12月19日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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12月12日(四)
贝尔格莱德--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧盟、欧洲央行体系与塞尔维亚央行合作项目闭幕式和记者会(1415)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(0400)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。
12月13日(五)
摩纳哥、法国--全球第六届政策会议(至12月15日)。国际货币基金组织(IMF)中东及中亚部主管Masood Ahmed将发表讲话。
塔林--“北欧-波罗的海金融联结与挑战”大会。讲话嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)常务副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行管委会成员冈斯坦西欧和韩伟森(Ardo Hansson)。
莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议(1030)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开会议，讨论可能减少监管问题(0100)。
12月14日(六)
摩纳哥、法国--全球第六届政策会议(至12月15日)。黎巴嫩央行总裁Riad Toufic Salame、韩国前财长Il SaKong及波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)将发表讲话。
孟买--印度财政部长齐丹巴南参加印度国家证券交易所举办的“金融领域20年来的改革”会议。
12月16日(一)
暂无重要经济事件
12月17日(二)
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议(1100)。
布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300)。
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。
12月18日(三)
首尔--韩国财政部举行20国集团(G20)相关事宜会议。澳洲、加拿大、印度、印尼、土耳其及韩国副部长级官员将与会。
孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估。
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
12月19日(四)
津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa将向国会提交2014年预算报告(1245)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。