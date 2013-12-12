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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 08:50 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--12月12日-12月19日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月12日(四)

贝尔格莱德--欧洲央行执委亚斯穆森参加欧盟、欧洲央行体系与塞尔维亚央行合作项目闭幕式和记者会(1415)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(0400)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议(0100)。

12月13日(五)

摩纳哥、法国--全球第六届政策会议(至12月15日)。国际货币基金组织(IMF)中东及中亚部主管Masood Ahmed将发表讲话。

塔林--“北欧-波罗的海金融联结与挑战”大会。讲话嘉宾包括国际货币基金组织(IMF)常务副总裁Nemat Shafik、瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、拉脱维亚和立陶宛央行总裁、欧洲央行管委会成员冈斯坦西欧和韩伟森(Ardo Hansson)。

莫斯科--俄罗斯央行举行利率会议(1030)。

首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡召开会议，讨论可能减少监管问题(0100)。

12月14日(六)

摩纳哥、法国--全球第六届政策会议(至12月15日)。黎巴嫩央行总裁Riad Toufic Salame、韩国前财长Il SaKong及波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)将发表讲话。

孟买--印度财政部长齐丹巴南参加印度国家证券交易所举办的“金融领域20年来的改革”会议。

12月16日(一)

暂无重要经济事件

12月17日(二)

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议(1100)。

布拉格--捷克央行召开货币政策委员会会议(1200)。

布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议(1300)。

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(料不会公布利率决议)。

安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议。

12月18日(三)

首尔--韩国财政部举行20国集团(G20)相关事宜会议。澳洲、加拿大、印度、印尼、土耳其及韩国副部长级官员将与会。

孟买--印度央行发布2013-2014年货币政策季度中期评估。

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。

12月19日(四)

津巴布韦哈拉雷--津巴布韦财长Patrick Chinamasa将向国会提交2014年预算报告(1245)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
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