《中国重要政经日程》--12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
============================今日重要政经日程=======================
12/12(周四)
--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，请人力资源和社会保障部副部长胡晓义、副部长信长星介绍健全促进就业创业体制机制、建立更加公平可持续的社会保障制度相关情况，并答记者问。
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
--2013中国经济年度人物将在北京举行。
============================近期重要政经日程=======================
12/13(周五)
--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 谢衡)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。