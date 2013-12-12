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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 08:34 BJT

《中国重要政经日程》--12月12日

============================今日重要政经日程=======================

12/12(周四)

--上午10时国务院新闻办举行新闻发布会，请人力资源和社会保障部副部长胡晓义、副部长信长星介绍健全促进就业创业体制机制、建立更加公平可持续的社会保障制度相关情况，并答记者问。

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

--2013中国经济年度人物将在北京举行。

============================近期重要政经日程=======================

12/13(周五)

--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

12/21（周六）

--2013年清华PE金融资本年会，至22日。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 谢衡)
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