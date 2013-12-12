美国与加拿大经济指标预测--12月12日-12月19日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日(四) 1330 美国进口价格 11月 -0.6% -0.7% 出口价格 -0.3% -0.5% 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月7日当周 32 29.8 四周均值(万人) -- 32.225 续请失业金人数(万人) 11月30日当周 275 274.4 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% +0.2% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% 持平 1330 加拿大产能利用率 第三季 81.0% 80.6% 1500 美国企业库存 10月 +0.3% +0.6% 12月13日(五) 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.3% 核心PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.2% 1530 美国ECRI经济领先指标 12月6日当周 -- 132.8 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(一) 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 4.50 -2.21 1330 美国劳动生产率 第三季修正值 +2.2% +1.9% 单位劳工成本 -1.0% -0.6% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,068 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.4% -0.1% 产能利用率 78.3% 78.1% 制造业产出 +0.4% +0.3% 12月17日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月14日当周 -- -1.6% 1330 美国CPI(较上月) 11月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.0% 扣除食品和能源(较上月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 1330 美国实质所得 11月 -- +0.1% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,009 赤字989 1330 加拿大制造业销售 10月 -- +0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月14日当周 -- +2.6% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 55 54 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 11月 -- +0.1% 12月18日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 12月13日当周 -- 396.2 再融资指数 -- 1635.4 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 100 103.4 较前月 -- +6.2% 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 91.5 -- 较前月 -- -- 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 10月 -- +0.2% 1358 美国Markit服务业PMI 10月初值 -- 55.9 1915 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- -- 1915 美国量化宽松总规模(亿美元) -- -- 850 购买抵押支持证券(MBS) -- -- 400 购买公债 -- -- 450 12月19日(四) 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月14日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月7日当周 -- -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 510 512 1500 美国领先指标 11月 +0.6% +0.2% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正10.0 正6.5 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 1.05 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (编译 李春喜; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。