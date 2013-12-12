美国与加拿大经济指标预测--12月12日-12月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 12月9日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月12日(四) 1330 美国进口价格 11月 -0.6% -0.7% 出口价格 -0.3% -0.5% 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月7日当周 32 29.8 四周均值(万人) -- 32.225 续请失业金人数(万人) 11月30日当周 275 274.4 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.4% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.2% +0.2% 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.1% 持平 1330 加拿大产能利用率 第三季 81.0% 80.6% 1500 美国企业库存 10月 +0.3% +0.6% 12月13日(五) 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 持平 -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.3% 核心PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.2% 1530 美国ECRI经济领先指标 12月6日当周 -- 132.8 12月16日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(一) 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 4.50 -2.21 1330 美国劳动生产率 第三季修正值 +2.2% +1.9% 单位劳工成本 -1.0% -0.6% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,068 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.4% -0.1% 产能利用率 78.3% 78.1% 制造业产出 +0.4% +0.3% 12月17日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月14日当周 -- -1.6% 1330 美国CPI(较上月) 11月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.3% +1.0% 扣除食品和能源(较上月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 1330 美国实质所得 11月 -- +0.1% 1330 美国经常帐(亿美元) 第三季 赤字1,009 赤字989 1330 加拿大制造业销售 10月 -- +0.6% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月14日当周 -- +2.6% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 12月 55 54 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 11月 -- +0.1% 12月18日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 12月13日当周 -- 396.2 再融资指数 -- 1635.4 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 100 103.4 较前月 -- +6.2% 1330 美国房屋开工年率(万户) 10月 91.5 -- 较前月 -- -- 1330 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 10月 -- +0.2% 1358 美国Markit服务业PMI 10月初值 -- 55.9 1915 美国FOMC联邦基金利率决定 -- -- -- 1915 美国量化宽松总规模(亿美元) -- -- 850 购买抵押支持证券(MBS) -- -- 400 购买公债 -- -- 450 12月19日(四) 1330 美国初请失业金人数(万人) 12月14日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月7日当周 -- -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 510 512 1500 美国领先指标 11月 +0.6% +0.2% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正10.0 正6.5 2300 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 11月 -- 1.05 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (编译 李春喜; 审校 李爽)