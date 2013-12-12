《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*工商时报：
--金管会主委曾铭宗昨日指出，立法院财委会已初审通过权证避险部位证交税降至千分之一，待公告实施后，将尽快开放权证当日冲销。证交所则估计，开放权证当冲可望带动权证倍增，日均量上看30亿台币。
--经济成长不如预期，总统马英九昨天临时召集江揆及财经首长举行经济议题会议，要求各部会盘点各项拚经济方案，找出可以扩大实施的项目，用实际、快速的行动促进投资就业与经济成长，让民众对国内经济有〞新年新希望〞。
--摩根士丹利证券大中华区首席经济分析师乔虹昨日指出，中国三中全会确定的经济改革，会彰显在2015年经济成长，以金融、医疗照护、教育为主的服务业将成为经济成长主力，台湾厂商可受惠。至于台湾经济，乔虹预估2014年GDP成长率将回温至3.4%。
*经济日报：
--台湾政府打炒房将扩及区段征收及重划土地。财政部今日将发布新规定，都市土地因区段征收等短期限建土地，或是可申请临时建照的土地，持有未逾二年即出售，将纳入特种货物及劳务税（奢侈税）范围。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。