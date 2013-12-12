《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月12日

*工商时报：

--金管会主委曾铭宗昨日指出，立法院财委会已初审通过权证避险部位证交税降至千分之一，待公告实施后，将尽快开放权证当日冲销。证交所则估计，开放权证当冲可望带动权证倍增，日均量上看30亿台币。

--经济成长不如预期，总统马英九昨天临时召集江揆及财经首长举行经济议题会议，要求各部会盘点各项拚经济方案，找出可以扩大实施的项目，用实际、快速的行动促进投资就业与经济成长，让民众对国内经济有〞新年新希望〞。

--摩根士丹利证券大中华区首席经济分析师乔虹昨日指出，中国三中全会确定的经济改革，会彰显在2015年经济成长，以金融、医疗照护、教育为主的服务业将成为经济成长主力，台湾厂商可受惠。至于台湾经济，乔虹预估2014年GDP成长率将回温至3.4%。

*经济日报：

--台湾政府打炒房将扩及区段征收及重划土地。财政部今日将发布新规定，都市土地因区段征收等短期限建土地，或是可申请临时建照的土地，持有未逾二年即出售，将纳入特种货物及劳务税（奢侈税）范围。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。