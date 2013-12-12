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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 08:55 BJT

澳新汇市：澳元/美元在澳洲就业数据公布后走升

路透悉尼12月12日 - 澳元/美元在澳洲就业数据公布后升0.0025美元。(完)

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