中国金融：创业板再融资管理将强调市场化，让市场决定额度和价格--报载

路透北京12月12日 - 中国证券报周四报导称，正在酝酿推出的创业板再融资管理办法核心思路是推进再融资市场化，由市场决定公司再融资额度和价格。

而目前业内呼声较高的政策建议之一是，今后创业板公司再融资的方向不再受募投项目限制，只要公司有资金需求而且市场认可，就可通过创业板实现再融资。

报导援引业内人士建议称，对于创业板的部分轻资产公司而言，很难找到合适的募投项目，而已经IPO的创业板公司的募投项目中，不少项目因种种原因或未能如期推进，或变更募投项目，募投资金也被挪作他用。

“与其如此，不如将创业板再融资是否需要与募投项目挂钩交给市场决定。如果企业没有募投项目但有融资需求的，只要市场认可也应获得准许，”报导称。

目前由于创业板再融资管理办法和操作细则始终未能出台，创业板公司再融资只能定向发行公司债，增发或配股等股权融资方式一直无法实现。监管部门曾在10月下旬表示，将探索建立符合创业板企业特点的“小额、快速、灵活”的再融资机制，满足创业板上市公司持续融资需求。

新股公开上市方面，83家已过会项目目前正在紧锣密鼓地推进上市计划。据上海证券报周四报导，持股在36个月以上的股东首次公开发行时转让股份的意愿不强。目前看来，控股股东转让、同比例减持以及PE股东提前退出是存量发行方案中采用最多的三种模式。

“监管层要求近期上报新股发行计划方案中需介绍老股转让方案。因为一旦询价出现大幅超募，发行人要么降低发行价格，要么在减少新股发行数量的同时，增加老股转让股份，”上证报援引某资深投行人士表示，现在大盘表现平平，并非发行的最佳时机，所在团队保荐的项目资质优秀，未来业绩增长可期，因而股东都不太愿意现在出让股份。初步沟通下来，还是采用同比例减持。

目前看来，同比例减持的采用度最高。北京一大型上市券商资深投行人士介绍，同比例减持的原则是持股时间超过36个月的股东“雨露均沾”，即按原有的持股比例进行份额划分。

此外，控制股东出让股份同样不失为解决之道。据悉部分拟上市项目实际控制人的持股比例较高，达到60%以上，在首次公开发行时转让存量股份，适当降低控股比例，一方面缓解超募，另一方面大股东也可通过部分套现达到改善生活等目的。

此外，在未来系统风险爆发、股价低估时，控股股东还可以通过定向增发、增持等形式拿回减持股份。

相较之下，私募股权投资基金（PE）的态度分歧显着。一位不愿具名的PE人士表示，旗下基金即将到期，但有限合伙人不愿意再将产品延期两年，且初始投资成本也不高，出于资金回笼的目的，有望“尝鲜”新政。

但并非所有PE对老股转让持欢迎态度，预估的发行价格不高是主要原因。“像煤炭等周期品种，PE通常不会考虑在行业低谷期出售，”一位投行人士就举例说，近两年煤炭板块整体市盈率普遍低下，中国神华 的市盈率不到7.5倍，而2007年时其发行市盈率高达44.76倍。现时让PE转让老股，估计比较困难。