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货币新闻 | 2013年 12月 12日 星期四 08:37 BJT

****敬告客户：路透撤回稍早误发的美国11月ISM非制造业指数红条****

亲爱的客户，您好：

路透稍早发出的美国11月ISM非制造业指数红条为系统误发，现予以撤销，造成不便之处，敬请见谅。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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