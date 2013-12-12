中国证券：个股期权标的股票或将与融资融券并行--报载

路透上海12月12日 - 东方早报周四报导，上海证券交易所近日发布的期权全真模拟交易规则显示，参与测试的股票合约标的，必须是融资融券标的证券。

业内分析指出，由于此次是首次个股期权的全真模拟交易，其交易规则很可能与正式推出时类似，因此备受市场关注的个股期权，其标的股票或将与融资融券并行。

报导指出，虽然已有融资融券和股指期货运行，但个股期权被业内视为A股真正的做空工具；亦有券商预测，待个股期权运作成熟后，A股市场上将会有上万个做空品种可供股民投资。

报导并透露，上海证券交易所将在12月26日举行全市场的全真模拟交易，个股期权全真测试的合约标的包括是股票和交易型开放式指数基金（ETF），以及其他证监会批准的品种。 上证所网站显示，目前纳入融资融券标的股票有400只，ETF有8只。而12月26日的全真模拟交易入选标的则为大盘蓝筹股和ETF。

“大盘蓝筹股或为工商银行 、中国平安 、贵州茅台 等四个，”报导援引知情人士称。

上海证交所、中国结算上海分公司曾自11月15日起，组织全市场在全天候测试环境进行个股期权业务的专项测试。这是自个股期权启动以来，首次向全市场开放测试系统。