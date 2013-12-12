全球金市：金价上扬，因股市和美元下跌

据知情消息人士周三透露，甫于6月卸下以色列央行八年总裁职位的费舍尔(Stanley Fischer)已接获征询，在叶伦接下美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席后出任下届副主席。

美国11月预算赤字较上年同期大幅收窄，这使国会在达成明年减支预算协议后，进一步实施撙节举措的意愿降低。

市场担忧近期经济数据表现强劲，加上美国预算达成协议，可能促使美联储很快开始缩减购债规模。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD表示，其截至周三的黄金持仓量减少2.10吨，至833.61吨。

印度黄金溢价降至每盎司120美元，上周高点为160美元。(完)

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