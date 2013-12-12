中国公开市场：一个半月来首现单周“零操作”，本周净回笼370亿元

路透上海12月12日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，时隔一个半月后再现单周“零操作”。据此计算，本周将净回笼370亿元人民币。

继上周四暂停14天期逆回购操作后，央行公开市场周二又停做了七天期逆回购，为七周来首次暂停七天逆回购。

央行公开市场一般于周二进行七天期逆回购操作，周四进行14天期逆回购操作。前次公开市场全周暂停操作为10月21日-25日当周。

自10月起，央行公开市场除到期续做三年央票外，逆回购操作方面，七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

央行公开市场操作年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

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