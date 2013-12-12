《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

*明报：

--创业板公司高诚资本 宣布以5,680万港元代价购买拥有HMV旗下亿誉投资有限公司的64.5%股权。

--四环医药 与荷兰脑部给药技术开发商to-BBB公司合作可行性研究，将四环创新药哌罗替尼应用于脑肿瘤治疗，四环毋须支付研究费用，一旦有成果双方或合资拓展内地市场。

*星岛日报：

--中银香港 、东亚 、大新 及永亨 四家银行计划于明年首季采用银通的外置装置及手机智能晶片方案，将实现跨银行、电讯商及支付系统的流动支付平台。

--会德丰 主席吴光正以个人名义持有的JOYCE 股价狂飙逾41%，收报0.72港元，有分析指可能是市场重提其私有化而炒作。

*苹果日报：

--电能实业 初步决定于农历新年前完成将香港电灯分拆上市，相信港灯未来五年不加电价并不影响回报率。

--越秀集团正邀请广州市政协港区委员、恒生银行 前副董事长兼行政总裁梁高美懿，代表买家担任创兴银行 要职，惟目前接触未到最后落实阶段。

*东方日报：

--阿里巴巴将80亿美元贷款计划的最后期限延长，有分析相信，此举可使阿里巴巴有更多时间筹备上市事宜。

--将于下周五挂牌的东江集团 目前在深圳及苏州共4家厂房，部分厂地由主席李沛良持有，但无意将有关土地注入公司。

*文汇报：

--国美电器 与日本三洋彩电达成独家战略合作，为期5年，双方将继续围绕产品研发、售后服务、渠道拓展等多方面开展深度合作。

*大公报：

--中国心连心化肥 撤销其于新加坡上市地位，由控股股东以每股0.4新加坡元进行全面收购，要约价较新加坡停牌前报价0.325新加坡元有23%溢价。

--中铝矿业国际 于秘鲁Toromocho项目已开始试生产，预料如期于明年第三季度达致全额产能。（完）

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