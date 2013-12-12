《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
*明报：
--创业板公司高诚资本 宣布以5,680万港元代价购买拥有HMV旗下亿誉投资有限公司的64.5%股权。
--四环医药 与荷兰脑部给药技术开发商to-BBB公司合作可行性研究，将四环创新药哌罗替尼应用于脑肿瘤治疗，四环毋须支付研究费用，一旦有成果双方或合资拓展内地市场。
*星岛日报：
--中银香港 、东亚 、大新 及永亨 四家银行计划于明年首季采用银通的外置装置及手机智能晶片方案，将实现跨银行、电讯商及支付系统的流动支付平台。
--会德丰 主席吴光正以个人名义持有的JOYCE 股价狂飙逾41%，收报0.72港元，有分析指可能是市场重提其私有化而炒作。
*苹果日报：
--电能实业 初步决定于农历新年前完成将香港电灯分拆上市，相信港灯未来五年不加电价并不影响回报率。
--越秀集团正邀请广州市政协港区委员、恒生银行 前副董事长兼行政总裁梁高美懿，代表买家担任创兴银行 要职，惟目前接触未到最后落实阶段。
*东方日报：
--阿里巴巴将80亿美元贷款计划的最后期限延长，有分析相信，此举可使阿里巴巴有更多时间筹备上市事宜。
--将于下周五挂牌的东江集团 目前在深圳及苏州共4家厂房，部分厂地由主席李沛良持有，但无意将有关土地注入公司。
*文汇报：
--国美电器 与日本三洋彩电达成独家战略合作，为期5年，双方将继续围绕产品研发、售后服务、渠道拓展等多方面开展深度合作。
*大公报：
--中国心连心化肥 撤销其于新加坡上市地位，由控股股东以每股0.4新加坡元进行全面收购，要约价较新加坡停牌前报价0.325新加坡元有23%溢价。
--中铝矿业国际 于秘鲁Toromocho项目已开始试生产，预料如期于明年第三季度达致全额产能。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞ (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。