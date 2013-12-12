《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日

**上海证券报**

--据记者了解，持股在36个月以上的股东,首次公开发行时老股转让股份的意愿不强。控股股东转让、同比例减持以及PE股东提前退出是存量发行方案中采用最多的三种模式。

--上海公安局破获首起通过期市对敲交易，转出资金实施诈骗的案件，在全国范围内也具备典型性。

--证监会上市公司监管一部副主任陆泽峰指出，监管部门正稳步推进并购重组的市场化改革，包括鼓励金融机构放宽标准加大对上市公司并购重组的支持力度，支持并购基金等创新工具发展，同时引入优先股作为支付工具等。

--百视通 公布中长期基金激励计划，激励对象原则上包括公司的执行董事、高级管理层以及所有在职的正式员工。每年年末，上市公司基于当年实现的净利润增量提取一定比例的激励基金，提取的数额不超过净利润增量的20%。

**证券时报**

--安邦财险通过招行银行 公告称，其买入的目的是对招行未来发展前景看好，并计划未来12个月内继续增持招行，但会根据证券市场整体状况并结合招行的发展及其股票价格等因素综合考虑是否增持。

**东方早报**

--上海证券交易所发布的《期权全真模拟交易规则》显示，参与测试的股票合约标的，必须是融资融券标的证券。业内人士指出，由于此次是首次个股期权的全真模拟交易，其交易规则很可能与正式推出时类似。

**金融时报**

--中国保监会12月11日发布自保公司监管有关问题的通知，规定自保公司可以采取股份有限公司或者有限责任公司两种组织形式并明确为财产保险性质。（完）