中国个股：兰生股份控股股东由上海市国资委重组，变更为东浩兰生

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月12日 - 中国国企改革进行时，上海兰生股份有限公司 周四发布公告称，因原控股股东重组，公司控股股东变为上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司，然实际控制人仍为上海国资委。
公告并称，上海市国资委将其所持有的兰生股份原控股股东--兰生集团全部权益划转至东浩集团；重组后，东浩集团将更名为上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司。
本地媒体先前报导的沪版国资国企改革方案中，竞争类企业剑指市场，以市场为导向，以追求经济效益最大化为主要目标，力争成为市场、行业中的领军企业。
中国国资委副主任黄淑和10月曾强调，要“认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。”
中国证券报周三报导称，在国资监管体制改革方面，国务院国有资产监督管理委员会下 一步可能建立三类国有资本管理平台，即产业投资公司、国资投资控股公司、国资运营公司，数量在几家至十几家，明年将启动一至两家投资控股公司试点。
兰生股份周三停牌。今日复牌后开盘涨5.9%，报18元人民币。（完） (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。