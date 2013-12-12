中国个股：兰生股份控股股东由上海市国资委重组，变更为东浩兰生

路透北京12月12日 - 中国国企改革进行时，上海兰生股份有限公司 周四发布公告称，因原控股股东重组，公司控股股东变为上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司，然实际控制人仍为上海国资委。

公告并称，上海市国资委将其所持有的兰生股份原控股股东--兰生集团全部权益划转至东浩集团；重组后，东浩集团将更名为上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司。

本地媒体先前报导的沪版国资国企改革方案中，竞争类企业剑指市场，以市场为导向，以追求经济效益最大化为主要目标，力争成为市场、行业中的领军企业。

中国国资委副主任黄淑和10月曾强调，要“认真准备国资国企改革方案，争取三中全会后尽快出台，形成上下联动的改革局面。”

中国证券报周三报导称，在国资监管体制改革方面，国务院国有资产监督管理委员会下 一步可能建立三类国有资本管理平台，即产业投资公司、国资投资控股公司、国资运营公司，数量在几家至十几家，明年将启动一至两家投资控股公司试点。