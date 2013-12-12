港报社评：工业地兴建大型龛场，可助纾解骨灰位短缺--明报12月12日

葵涌一幅工业用地，业主申请用以兴建骨灰龛大楼，规划署罕有地就同类申请“开绿灯”。城规会审议时，只应考虑环境等因素，至于政治问题则留待政府处理。若这次申请最终成事，对解决骨灰龛位严重短缺问题，会成为先例。

城规会审议的申请，是一座骨灰龛大楼，高21层，共设5万个龛位，另设两层先人纪念馆，已知龛楼不接受明火香烛拜祭，以鲜花代替，这个申请值得支持。这个龛楼若在葵涌成功落户，可起到集中效益的作用，改变目前私营龛场零星分布，而交通未经规划配合，形成对邻近居民构成滋扰的局面。

今次的申请食环署和运输署等多个政府部门罕有地不反对申请，显示政府部门主流意见是给申请“开绿灯”。当然有关申请也招来个别区议员反对，城规会只须按数据和安排，作出客观评估，至于政治立场，留待政府处理。

另外，有关龛位限制使用年期，食物及衞生局长高永文近期答覆立法会议员提问时，指政府观察一些公营龛位，后人移民一段时间后，已没有人前往拜祭，到了先人的第三至四代尤其明显。政府考虑在新配售龛位时，设下放置骨灰合理年限（可续期）；当龛位于年限届满时，若无人办理续期，政府便会腾出这些龛位再作配售，在内地和新加坡也有采用。

建议值得考虑，被移出的骨灰，可由政府妥为保存，一段时间后若仍未能与其后人接触，则由政府举办庄严仪式，把先人骨灰洒落骨灰花园。政府要让市民看到努力和有诚意解决龛位问题，而非让市民持续担心死后无龛位安放骨灰。(A02)