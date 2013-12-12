台湾央行：否认对银行进行房贷相关业务金融检查

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北12月12日 - 本地媒体周四指称央行正对银行进行房贷相关业务的金检，台湾央行官员周四正式否认央行要金检银行的房贷业务。
台湾央行金融检查处一位不愿具名的高层官员表示，〞根本没有这件事，等一下会发澄清稿。〞
本地媒体包括工商时报和经济日报周四报导，中央银行本周起启动房贷相关金检，将调阅各银行的房贷专案内容，其中更锁定了豪宅贷款以及整批的房贷业务。
台湾都会区的房贷居高不下，包括中央银行总裁、财政部长均在立法院常被质询相关的问题，包括利率太低、资金过剩、房地产相关税率等等问题，常被提出检讨。
台湾央行先前曾表示， 已采行循序渐进不动产授信针对性审慎措施控管房市，未来将采行相关配套，以督促金融机构落实不动产授信风险控管政策，其配套之一就是实施金融检查。央行并认为，规范措施已有成效，银行不动产贷款集中度与贷款成数均下降。
财政部长张盛和先前曾承认，财政部先前调降遗产税引发海外资金回流，有一部分的资金进入了房市。他也认为，台湾的资金过多，是造成房价飙涨的主要原因之一。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。