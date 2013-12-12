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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 09:12 BJT

台湾央行：否认对银行进行房贷相关业务金融检查

路透台北12月12日 - 本地媒体周四指称央行正对银行进行房贷相关业务的金检，台湾央行官员周四正式否认央行要金检银行的房贷业务。

台湾央行金融检查处一位不愿具名的高层官员表示，〞根本没有这件事，等一下会发澄清稿。〞

本地媒体包括工商时报和经济日报周四报导，中央银行本周起启动房贷相关金检，将调阅各银行的房贷专案内容，其中更锁定了豪宅贷款以及整批的房贷业务。

台湾都会区的房贷居高不下，包括中央银行总裁、财政部长均在立法院常被质询相关的问题，包括利率太低、资金过剩、房地产相关税率等等问题，常被提出检讨。

台湾央行先前曾表示， 已采行循序渐进不动产授信针对性审慎措施控管房市，未来将采行相关配套，以督促金融机构落实不动产授信风险控管政策，其配套之一就是实施金融检查。央行并认为，规范措施已有成效，银行不动产贷款集中度与贷款成数均下降。

财政部长张盛和先前曾承认，财政部先前调降遗产税引发海外资金回流，有一部分的资金进入了房市。他也认为，台湾的资金过多，是造成房价飙涨的主要原因之一。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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