港报社评：桥头经济要兼顾社会效益--星岛日报12月12日

港珠澳大桥预计3年后落成，香港发展桥头经济的准备工夫，落后于大桥另外两端的珠海横琴和澳门，遭关注大屿山发展的组织批评可能流失千亿元计的商机。

成员包括迪士尼乐园、昂坪360和亚洲国际博览馆等企业的大屿山发展联盟，指澳门和横琴正如火如荼进行不少发展项目。学者估计香港如果不急起直追，会失去7-9百亿元的额外经济效益。

大桥落脚点在北大屿山，不只大屿山商界心急，港府同样不希望“见财化水”。近日机场发展局内部就土地发展的争议，核心议题就是兴建商场、酒店的巨型综合发展项目，与发展第3条跑道之间，何者更为紧逼，要对方稍为让路。

短期而言，机场现有土地及大桥落脚的口岸人工岛，最为“就手”，但是要充分利用到大桥带来的商机，中长期需要整个大屿山北部的发展来配合。这包括扩建东涌新市镇，发展大蚝新市镇等铁路沿綫地区。

兴建港珠澳大桥，不止是促进两地物流，以及方便港人去澳门或者横琴的新主题乐园游玩，还要吸引粤西以至更远的内地人来港旅游。香港现时不少旅游点“逼爆”，社会早已有呼声要在新界北部增辟旅游和购物热点分流旅客。 发展屿北，应有助解决东涌机场一带的就业错配问题。偏处一隅的东涌现时恍如一座孤岛，不少居民长途跋涉到市区上班，产生类似当年天水围的种种社会问题。政府虽提供就业交通津贴，却无助缩短交通时间，当局须打破孤岛状态。 当局欲积极利用桥头经济的商机时，要考虑到社会的综合配套，尽量减少发展可能付出的社会代价，谋取最大的效益。(A05)