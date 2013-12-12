港报社评：宁愿节日无活鸡，也要严防禽流感--文汇报12月12日

深圳龙岗区两个街市发现三个环境样本，对H7N9禽流感病毒呈阳性反应。香港已启动防范禽流感的应急措施。尽管香港市民有吃鸡过节的习惯，但防疫要坚持宁紧勿松的原则，即使节日无活鸡吃，也要防范禽流感。同时，要加强边境检疫及监测，更紧密地与内地合作。

香港已确诊的2宗人类感染H7N9个案，患者都曾在深圳活动。第一宗确诊的印佣，更曾在此次深圳发现有禽流感的地区处理过活鸡。深圳发现禽流感的地点增多，对禽流感的防范有必要进一步提升。较早前，因为香港印佣确诊感染H7N9禽流感，特区政府已立即暂停3个深圳注册鸡场的活鸡供港。如今疫情出现扩大化迹象，政府应采取更严格的防控措施。

感染H7N9禽流感的禽鸟无表面病征，较难辨识，加上接近一连串节日，中国人有吃鸡过节的传统，香港要考虑扩大停止内地供港活鸡的范围。如果疫情进一步发展，香港应考虑暂停香港街市的活鸡售卖。禽流感威胁当前，即使无活鸡过节，相信市民也会理解和接受。除了在有需要时暂停售卖活鸡外，政府还要提醒市民，不应到深圳有售卖活禽的市场和接触禽鸟，更不要走私鸡只入港。

临近节日，是两地民众旅游的高峰期，增加了传播禽流感的风险。尽管医学专家强调，H7N9禽流感不容易人传人，是经禽鸟感染人类。但当局还是应根据宁紧勿松的原则做好应对措施，包括启动边境的防疫检测，强化疫情监测及风险评估，与深圳市及广东省的卫生防疫、动物防疫等部门保持更密切的联络，加强两地合作。(A02)