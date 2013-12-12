国际油市：美国原油续跌，投资者认为库存下降是受避税因素影响

库存急遽下降通常会提振油价，但交易商怀疑库存下降是否代表需求强劲，称炼厂通常在年底前打消库存，以为1月避税做准备。

布兰特原油 上涨0.32美元，周三结算报每桶109.70美元。

国际能源署(IEA)周三发布月报称，石油需求大增与供应下滑，令油市在未来几个月面临着上行风险。

摩根士丹利 正式准备出售其在美国输油终端及输送业务TransMontaigne的控股权，此前已有其他华尔街重量级银行在监管压力日增之下，退出大宗商品业务。

众议院共和党人士在一项闭门会议中似乎支持两年期预算协议，消除了财政不确定性，支撑了人们对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将尽早缩减刺激举措的预期。(完)

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