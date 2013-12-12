中国金融：五家银行周五将发第二批同业存单，总额至多150亿元--公告

路透北京12月12日 - 继周四中国五家大行首批尝鲜同业存单后，以大中型股份制银行为主体的五家银行周四公告称，计划周五(13日)发行第二批同业存单，规模至多150亿元人民币，期限包括一个月和三个月。

刊登在中国货币网网站的公告显示，第二批同业存单均将采用报价方式发行，其中三个月期品种发行价多为98.722元。

第二批发行的银行包括交通银行 、浦发银行 、兴业银行 、招商银行 和中信银行 。

据路透比较计算，交通银行同业存单定价与首批大行一致，另外四家股份制银行的定价收益率均较大行要高一些。

以下为第二批同业存单的发行公告细节：

交行 浦发 兴业 招行 中信

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计划发行量(亿元) 30 30 30 30 30

期限(月) 3 3 1 3 3

发行方式 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行

发行价(元) 98.7340 98.7220 99.5637 98.7220 98.7220

发行时间 9:00-16:30 9:00-16:00 9:00-16:30 9:30-16:00 9:00-16:00

起息日 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16

到期日 2014-3-16 2014-3-16 2014-1-16 2014-3-16 2014-3-16

中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)

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