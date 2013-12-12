中国金融：五家银行周五将发第二批同业存单，总额至多150亿元--公告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京12月12日 - 继周四中国五家大行首批尝鲜同业存单后，以大中型股份制银行为主体的五家银行周四公告称，计划周五(13日)发行第二批同业存单，规模至多150亿元人民币，期限包括一个月和三个月。
刊登在中国货币网网站的公告显示，第二批同业存单均将采用报价方式发行，其中三个月期品种发行价多为98.722元。
第二批发行的银行包括交通银行 、浦发银行 、兴业银行 、招商银行 和中信银行 。
据路透比较计算，交通银行同业存单定价与首批大行一致，另外四家股份制银行的定价收益率均较大行要高一些。
以下为第二批同业存单的发行公告细节：
交行 浦发 兴业 招行 中信
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计划发行量(亿元) 30 30 30 30 30
期限(月) 3 3 1 3 3
发行方式 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行 报价发行
发行价(元) 98.7340 98.7220 99.5637 98.7220 98.7220
发行时间 9:00-16:30 9:00-16:00 9:00-16:30 9:30-16:00 9:00-16:00
起息日 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16
到期日 2014-3-16 2014-3-16 2014-1-16 2014-3-16 2014-3-16
中国央行周日发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元。存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完)
参看详情，请点选中国货币网网站(here)
(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。