英国经济：2014年经济料将成长2.7%，为七年来最高--BCC

路透伦敦12月12日 - 英国商会(BCC)周四表示，2014年英国经济将以七年来最快的速度成长，主要拜家庭消费走强所赐，但高家庭负债将使得2015年经济成长放缓。

BCC预测2014年经济成长率将加速至2.7%，8月时预估为2.2%。

BCC表示，在金融危机后逾六年，2014年上半年国内生产总值(GDP)可望将高于衰退前的峰值。

该商会并上修2013年经济成长预估，从1.3%升为1.4%，但2015年的预估调降0.1个百分点至2.4%，指称高家庭负债将抑制消费。

BCC理事长John Longworth警告称，复苏可能并非来自家庭领域，而且只有房市在加速成长。这与本周稍早英国央行总裁卡尼的谈话相呼应。

“我们必须寻求提振企业投资和出口的办法，因为经济再平衡对长期经济前景至关重要，”Longworth表示。“年轻的、正在发展的企业，以及许多中小型企业，因缺乏取得信贷的管道而持续困顿经营。”

BCC预估2013年企业投资将减少5.3%，之后在2014年回升至5.7%，2015年维持类似的增幅，因企业受到经济走强的鼓舞而重拾信心。

BCC并表示，2015年第三季时失业率将降至7%，此为英国央行说过将会开始考虑升息的水准。该预估时间点较原先预期早了一季，但BCC敦促英国央行必须要确定经济复苏相当稳固。