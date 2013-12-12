英国经济：2014年经济料将成长2.7%，为七年来最高--BCC

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透伦敦12月12日 - 英国商会(BCC)周四表示，2014年英国经济将以七年来最快的速度成长，主要拜家庭消费走强所赐，但高家庭负债将使得2015年经济成长放缓。
BCC预测2014年经济成长率将加速至2.7%，8月时预估为2.2%。
BCC表示，在金融危机后逾六年，2014年上半年国内生产总值(GDP)可望将高于衰退前的峰值。
该商会并上修2013年经济成长预估，从1.3%升为1.4%，但2015年的预估调降0.1个百分点至2.4%，指称高家庭负债将抑制消费。
BCC理事长John Longworth警告称，复苏可能并非来自家庭领域，而且只有房市在加速成长。这与本周稍早英国央行总裁卡尼的谈话相呼应。
“我们必须寻求提振企业投资和出口的办法，因为经济再平衡对长期经济前景至关重要，”Longworth表示。“年轻的、正在发展的企业，以及许多中小型企业，因缺乏取得信贷的管道而持续困顿经营。”
BCC预估2013年企业投资将减少5.3%，之后在2014年回升至5.7%，2015年维持类似的增幅，因企业受到经济走强的鼓舞而重拾信心。
BCC并表示，2015年第三季时失业率将降至7%，此为英国央行说过将会开始考虑升息的水准。该预估时间点较原先预期早了一季，但BCC敦促英国央行必须要确定经济复苏相当稳固。
BCC预期英国央行首次升息的时间点落在2015年第四季。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。