《独家新闻》摩根士丹利迫于监管压力，出售美国石油终端业务

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“公司内部很明确的想法是不想出售，”一名熟知这项事业相关讨论的人士表示，“公司态度是‘等到美联储强迫我们卖再卖，为什么要提早卖呢？’过去几个月发生的事情已经改变这样的想法。”
一竞争对手的高阶主管指出，摩根士丹利目前可能计画出售商品部门的实货交易业务，在此同时保留衍生品业务，和摩根大通 当前的做法一样。摩根士丹利商品部门规模居华尔街液态油品交易市场之冠。
除了普通合伙人权益之外，摩根士丹利持有TransMontaigne下属企业约19%股权。目前尚不清楚该公司打算如何处理这部分权益。摩根士丹利交易部门占TransMontaigne营收比重约六成，因双方签订长期合约以使用其接收终端。一名消息人士表示，出售资料暗示其中一些合约可能作为交易协议的一部分出售。
TransMontaigne拥有约48个燃料接收终端，在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地的仓储能力接近2,400万桶，包括战略上相当重要的Colonial Pipeline输油管，将汽油及柴油从墨西哥湾运往东岸。
自去年以来，摩根士丹利多位高阶主管曾表示，他们正在研究商品交易业务的“各种不同架构”；该业务最近几季面临数十年来最惨澹的景况。资本要求提高、加上市场波动率下滑，侵蚀整体华尔街获利。
虽然已有一些潜在买家，包括卡塔尔、一中国大型油品业者、以及俄罗斯Rosneft都曾在过去一年中成为传言中的买家，但至今尚不清楚摩根士丹利是否会先敲定协议，还是等待美联储公布新的规定强迫其出售该业务。
关于银行如何参与实货商品市场交易，美联储料将于明年清楚解释彻底检讨法规的结果。尽管多数观察人士目前认为，美联储几乎会完全排除继续拥有基础设施资产的可能性，许多人预期美联储不会对原物料交易设下新的重大限制。(完) (编译 李春喜/张明钧; 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。