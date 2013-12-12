《独家新闻》摩根士丹利迫于监管压力，出售美国石油终端业务

“公司内部很明确的想法是不想出售，”一名熟知这项事业相关讨论的人士表示，“公司态度是‘等到美联储强迫我们卖再卖，为什么要提早卖呢？’过去几个月发生的事情已经改变这样的想法。”

一竞争对手的高阶主管指出，摩根士丹利目前可能计画出售商品部门的实货交易业务，在此同时保留衍生品业务，和摩根大通 当前的做法一样。摩根士丹利商品部门规模居华尔街液态油品交易市场之冠。

除了普通合伙人权益之外，摩根士丹利持有TransMontaigne下属企业约19%股权。目前尚不清楚该公司打算如何处理这部分权益。摩根士丹利交易部门占TransMontaigne营收比重约六成，因双方签订长期合约以使用其接收终端。一名消息人士表示，出售资料暗示其中一些合约可能作为交易协议的一部分出售。

TransMontaigne拥有约48个燃料接收终端，在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地的仓储能力接近2,400万桶，包括战略上相当重要的Colonial Pipeline输油管，将汽油及柴油从墨西哥湾运往东岸。

自去年以来，摩根士丹利多位高阶主管曾表示，他们正在研究商品交易业务的“各种不同架构”；该业务最近几季面临数十年来最惨澹的景况。资本要求提高、加上市场波动率下滑，侵蚀整体华尔街获利。

虽然已有一些潜在买家，包括卡塔尔、一中国大型油品业者、以及俄罗斯Rosneft都曾在过去一年中成为传言中的买家，但至今尚不清楚摩根士丹利是否会先敲定协议，还是等待美联储公布新的规定强迫其出售该业务。