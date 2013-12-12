更新版 1-新西兰央行：维持利率不变但明年将加息，两年后利率或逼近5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
不过，惠勒表示，新西兰元汇率“非常高”，对贸易领域十分不利，长期而言也难以为继，但会对紧缩政策产生影响。
“新西兰央行一如预期地强烈暗示，OCR明年将会上调。时间看起来会在3月，”Westpac驻奥克兰首席经济分析师Dominick Stephens说。
央行表示，贸易伙伴的经济成长不均衡，较为关键的澳洲以及亚洲市场似乎趋弱，而新西兰的成长速度较快，因此利率也需要比这些经济体更高。
全球利率背景资料请点选：
OCR、GDP以及通胀的相关图表请点选： link.reuters.com/zup55s
国内经济改善且楼市好转，与此同时通胀压力较低且本币汇率较强，新西兰央行一直对此进行平衡。
央行预计，随着家庭支出增长，以及基督城地区震后重建项目带动的建筑业强势向其它领域扩散，截止9月的全年经济成长率料高于3.0%，且这一增速将维持到2015年初。
央行还表示，移民大量增多也刺激了消费和房屋需求，尤其是第一大城市奥克兰和基督城。后者自2011年地震后正在进行一场规模达400亿新西兰元的重建工作。
惠勒重申，央行预计近期实施的限制政策将会放缓房价的涨势。
新西兰第三季消费者物价指数较上年同期增长1.4%，为逾一年来最高，但仍处于央行1-3%通胀目标区间的下端。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。