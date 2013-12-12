更新版 1-新西兰央行：维持利率不变但明年将加息，两年后利率或逼近5%

不过，惠勒表示，新西兰元汇率“非常高”，对贸易领域十分不利，长期而言也难以为继，但会对紧缩政策产生影响。

“新西兰央行一如预期地强烈暗示，OCR明年将会上调。时间看起来会在3月，”Westpac驻奥克兰首席经济分析师Dominick Stephens说。

央行表示，贸易伙伴的经济成长不均衡，较为关键的澳洲以及亚洲市场似乎趋弱，而新西兰的成长速度较快，因此利率也需要比这些经济体更高。

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国内经济改善且楼市好转，与此同时通胀压力较低且本币汇率较强，新西兰央行一直对此进行平衡。

央行预计，随着家庭支出增长，以及基督城地区震后重建项目带动的建筑业强势向其它领域扩散，截止9月的全年经济成长率料高于3.0%，且这一增速将维持到2015年初。

央行还表示，移民大量增多也刺激了消费和房屋需求，尤其是第一大城市奥克兰和基督城。后者自2011年地震后正在进行一场规模达400亿新西兰元的重建工作。

惠勒重申，央行预计近期实施的限制政策将会放缓房价的涨势。

新西兰第三季消费者物价指数较上年同期增长1.4%，为逾一年来最高，但仍处于央行1-3%通胀目标区间的下端。(完)