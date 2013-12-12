路透基点：国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行为国泰君安(香港)发起三年期15亿港元融资案。
该融资案分为两部分：4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。
此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保，利率为香港银行同业拆息加码190个基点。
承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元或以上的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元或以上的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。
融资所得将用于运营资本。
承贷截止日期为2014年1月10日。(完)
(翻译 张荻； 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。