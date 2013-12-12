路透基点：国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC

承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元或以上的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元或以上的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。