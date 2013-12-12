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亚洲 | 2013年 12月 12日 星期四 10:14 BJT

路透基点：国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC

路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行为国泰君安(香港)发起三年期15亿港元融资案。

该融资案分为两部分：4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。

此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保，利率为香港银行同业拆息加码190个基点。

承贷3亿港元或以上的银行，综合收益为210个基点，前端费用60个基点，并获得牵头行头衔；承贷2-2.99亿港元或以上的银行，综合收益为205个基点，前端费用45个基点，并获得主办行头衔；承贷1-1.99亿港元或以上的银行，综合收益为200个基点，前端费用30个基点，并获得协办行头衔。

融资所得将用于运营资本。

承贷截止日期为2014年1月10日。(完)

(翻译 张荻； 审校 于春红)
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